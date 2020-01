Milan-Spal, Semplici: “Commessi troppi errori, i rossoneri hanno ritrovato entusiasmo. Obiettivi? Ho una speranza”

La Spal ha detto addio alla Coppa Italia cedendo per 3-0 al Milan.

I ferraresi hanno provato a dar filo da torcere ai rossoneri che però si sono destreggiati nel migliore dei modi e sono riusciti a mettere subito al sicuro il risultato. Il tecnico degli spallini, Leonardo Semplici, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato la prestazione della sua squadra dopo la sconfitta di “San Siro“.

“Abbiamo sbagliato alcune cose, dando spazio alle loro occasioni e ai loro gol. Se sbagli cose banali poi diventa difficile ribattere le caratteristiche dell’avversario. Per passare il turno serviva un’impresa e noi non siamo stati capaci di farla. Ci deve servire per crescere e migliorare. Nel girone di ritorno mi auguro di vedere una Spal migliore. L’interpretazione del primo tempo non è stata tra le migliori, poi abbiamo commesso anche degli errori banali. Bisogna migliorare tanto. Milan? Ho tanti problemi e devo pensare alla mia squadra, si nota è l’entusiasmo che c’è attorno alla squadra, in campionato c’erano più difficoltà, ora c’è più entusiasmo, è arrivato un grande giocatore e potrà fare un bel campionato”.