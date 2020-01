Milan-Spal, Pioli: “Importante dare continuità, volevamo passare il turno. Kjaer e Begovic? Ecco cosa penso”

Il Milan supera 3-0 la Spal e accede ai quarti di finale di Coppa Italia.

I rossoneri hanno sconfitto agilmente la compagine ferrarese grazie alle reti messe a segno da Piatek, Castillejo e Theo Hernandez: successo importante per il “Diavolo” che nel prossimo turno dovrà vedersela contro il Torino. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, ai microfoni di Milan TV, ha analizzato così la prestazione dei suoi.

“Serata positiva, ci tenevamo a passare il turno e dare continuità alla prestazione di Cagliari, tutti si sono fatti trovare pronti. Kjaer e Begovic ? Sono due professionisti, due ragazzi consapevoli della situazioni e delle loro possibilità. Abbiamo bisogno di professionalità e di senso di responsabilità, in questo mercato stiamo mettendo tasselli importanti. Il primo è Zlatan e poi questi due ragazzi che ci aiuteranno tanto. Le posizioni in campo non sono mai fisse, dipendono dagli spazi da occupare, dobbiamo occupare tutto il campo e fare le scelte giuste, stasera lo abbiamo fatto spesso e abbiamo creato tante occasioni da gol. 4-4-2? Al di là del sistema di gioco, sono importanti i concetti di gioco. Siamo stati più alti coi terzini per creare superiorità sulle fasce. Dobbiamo essere una squadra intensa sia quando abbiamo palla sia quando ce l’hanno gli altri per recuperarla il più in fretta possibile”.