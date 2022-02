Milan-Lazio, probabili formazioni: Pioli con Leao e Giroud, c’è Immobile per Sarri

Le probabili formazioni della sfida tra Milan e Lazio, in programma questa sera a "San Siro", valida per la semifinale di Coppa Italia

Si affronteranno questa sera alle 21:00 allo stadio " Giuseppe Meazza " Milan e Lazio , nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Dopo le rispettive vittorie in campionato contro Inter e Fiorentina, Pioli e Sarri operano un moderato turnover. I biancocelesti negli ottavi hanno avuto la meglio sull'Udinese, mentre i rossoneri sul Genoa. La vincente della sfida di San Siro affronterà l'Inter nella semifinale della competizione.

Pioli dovrà fare a meno degli infortunati Ibrahimovic, Ballo-Touré e Kjaer. A disposizione per la panchina Rebic e Tomori. Confermata il blocco la difesa con Kalulu davanti a Maignan, accanto a Romagnoli. Possibile spazio dal 1' per Messias. 4-3-3 per Sarri: Lucas Leiva, LuisAlberto e Felipe Anderson in vantaggio su Cataldi, Basic e Pedro. Ancora indisponibile Acerbi. In attacco tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni.