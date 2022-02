Milan-Lazio, Pioli: “Giroud? Premio tutta la squadra. Inter? Penso alla Sampdoria”

Le dichiarazioni di Pioli al termine di Milan-Lazio, quarti di finale di Coppa Italia stravinti per 4-0. In semifinale c'è l'Inter

"Abbiamo approfittato della vittoria del derby per acquistare ancora più fiducia. Credo che la squadra abbia giocato bene, con attenzione e qualità per tutti e novanta i minuti. Giroud ha avuto alcuni problemi fisici in precedenza ma adesso sta più che bene. Oggi è stato importante il lavoro di tutta la squadra. Siamo stati pericolosi e dobbiamo continuare così. Derby in semifinale? Ci stimola, entrambe vogliamo vincere. Conosciamo l'Inter e sappiamo che sono molto forti. Scudetto? Questa è stata una settimana perfetta ma adesso pensiamo alla Sampdoria che è ripartita alla grande con Giampaolo. Stiamo interpretando bene tutto ma in ogni caso la corsa la dobbiamo fare su noi stessi. Stiamo facendo lo stesso percorso dell'anno scorso fino a questo punto ma stavolta dobbiamo cercare di evitare scivoloni. Quando tornerà Ibrahimovic? Fare le scelte sarà più difficile ma ci saranno tante risorse per vincere le partite. Se abbiamo giocatori forti che non riescono ad entrare nell'undici titolare ben vengano questi dubbi. Come sta vivendo la lontananza lo svedese? Con molta sofferenza perché sa che siamo in un momento importante della stagione e non può esserci in campo ma lui ha energia, carisma ed atteggiamento positivo che aiuta i compagni. Abbiamo bisogno del suo spirito e dei suoi gol in campo ma abbiamo tanti giocatori di alto livello. I nostri tifosi ci spingono con grande entusiasmo e passione, cosa penserà l'Inter di questo doppio confronto non ci riguarda".