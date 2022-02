Milan-Lazio, Pioli: “Derby vinto ci dà soddisfazione. Ibrahimovic un leone in gabbia”

Il tecnico rossonero Pioli è intervenuto alla vigilia di Milan-Lazio, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia

" Del derby vinto con l'Inter resta la soddisfazione di aver vinto una partita importante. Tre punti importanti per la nostra classifica, ma consapevoli che il cammino è ancora lunghissimo. Quindici partite e 45 punti a disposizione sono tanti, siamo allo stesso identico livello dell’anno scorso, ci sarà tanta strada da fare. Adesso quello che conta è solo la partita contro la Lazio. È un quarto di finale di una competizione in cui tutte le grandi squadre vogliono arrivare fino in fondo e noi ci vogliamo provare. La Lazio sta molto bene, ha vinto una grande partita a Firenze e ha un reparto offensivo formidabile . Adesso concentrati sulla partita di domani, poi un passo alla volta. Dovremo fare una partita molto attenta, cercare di chiudere tutti gli spazi e rimanere molto compatti e avere soluzioni offensive che possano creare problemi ai nostri avversari.

Pioli si è poi espresso sui singoli: "Ibrahimovic è un leone in gabbia. La sua motivazione e la sua ambizione è quella di aiutare la squadra in campo. Sta facendo di tutto per recuperare, ovviamente non sarà della partita, vedremo delle prossime. Rebic lunedì si è allenato, vedremo se sarà disponibile. Tomori sta meglio, credo possa essere disponibile. Vedremo se dall'inizio o a partita in corso. Giroud si sta dimostrando il giocatore per il quale è stato acquistato, un calciatore di valore sul campo e una persona di grande spessore. Sta dando un grande apporto alla squadra".