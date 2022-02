Milan-Lazio 4-0, Pioli asfalta Sarri e vede l’Inter in semifinale. Giroud insaziabile

Il Milan cala il poker in Coppa Italia contro la Lazio ed in semifinale sarà nuovamente derby contro l'Inter. Ancora una doppietta per Giroud

Il Milan vola in semifinale di Coppa Italia demolendo e senza lasciare alcuna speranza alla Lazio allo stadio "San Siro". Il tecnico rossonero Pioli ha dato continuità alla vittoria contro l'Inter e preparerà la doppia sfida proprio contro i nerazzurri.

Al 24' sono passati in vantaggio i rossoneri con Leao innescato splendidamente da Romagnoli. Il portoghese si è inserito sfruttando il buco difensivo tra Hysaj e Luiz Felipe, ha sfruttato la propria velocità per presentarsi davanti a Reina ed a trafiggerlo col sinistro ad incrociare. Al 42' ha raddoppiato il Milan con una splendida azione corale, iniziata da Brahim Diaz che ha filtrato la palla a Leao sulla sinistra ed a sua volta ha servito al centro Giroud che ha solo dovuto appoggiare in rete col sinistro. Il centravanti ex Chelsea si è ripetuto al tramonto del primo tempo ed ancora una volta con un'azione partita dal piede di Brahim Diaz che con la sua visione di gioco ha preferito servire Theo Hernandez. Il terzino francese ha visto il connazionale sul palo opposto ed anche stavolta Giroud ha solo dovuto toccare delicatamente il pallone a pochi passi dalla porta. Quarto gol nel giro di pochi giorni per il bomber campione del mondo nel 2018. Al 79' Kessie ha chiuso definitivamente il discorso qualificazione con un destro al volo a raccogliere un flipper della difesa laziale.

Flop totale per Sarri che viene eliminato dalla Coppa Italia. Pioli si gode e si coccola un attacco stellare, nonostante l'assenza di Ibrahimovic.