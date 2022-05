Juventus-Inter, Allegri: “Avversario difficile, giocano Perin e Chiellini. Dybala…”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Inter

Meno di ventiquattro ore e sarà finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Importante occasione per i bianconeri di recuperare una stagione deludente su certi aspetti, sponda nerazzurra c'è la voglia di conquistare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana. Alla vigilia del match, in programma domani 11 maggio alle 21, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa: