Genoa-Modena, probabili formazioni: Gilardino lancia Retegui, Bianco con Falcinelli

Le probabili formazioni di Genoa-Modena, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia e in programma alle 21

Al via anche la stagione 2023/24 di Genoa e Modena , in campo oggi 11 agosto alle 21 al "Ferraris" per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia . Rossoblu neopromossi in Serie A dopo un solo anno di purgatorio, emiliani pronti a riscattarsi dopo un campionato cadetto anonimo.

Tra innesti e conferme, mercato del Genoa che ha convinto decisamente il popolo ligure. Record di abbonamenti, più di 25mila tessere staccate per il ritorno in massima serie. Riscattato il portiere Martinez, uno degli artefici della promozione con le sue prestazioni, così come Mattia Aramu e George Puscas. A rinforzare ulteriormente il reparto offensivo è arrivato Mateo Retegui, attaccante del Tigres convocato da Mancini (e già andato a segno) nella nazionale italiana. A centrocampo invece l'innesto del tuttofare Morten Thorsby, ex Sampdoria anche lui di ritorno in Italia dopo l'esperienza in Germania.