Corini: “Cagliari banco di prova verso Bari. Mancuso, Soleri e Valente recuperati”

Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, presenta così la sfida di Coppa Italia in programma sabato contro il Cagliari di Ranieri.

Poco più di ventiquattro ore e sarà Cagliari-Palermo . Sabato 12 agosto alle ore 21.15, all’Unipol Domus, Matteo Brunori e compagni affronteranno gli uomini di Claudio Ranieri nel match valevole per i Trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club di viale del Fante, il tecnico rosanero Eugenio Corini ha fatto il punto sulle condizioni di Edoardo Soleri, Leonardo Mancuso e Nicola Valente. Ma non solo…

"Questa settimana a Veronello abbiamo lavorato bene in un centro adeguato. Una preparazione ottimale e condizione atletica ottimizzata utile a recuperare alcuni giocatori che avevano qualche acciacco. Mancuso, Soleri e Valente sono pienamente recuperati e già dal test con l'Ambrosiana abbiamo visto che sono rientrati in gruppo. Aurelio lo valuteremo dopo Bari perché il suo deve essere un percorso di rientro il più pulito possibile per farlo rientrare al meglio della sua condizione atletica".