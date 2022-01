Coppa Italia, Roma-Lecce: Mourinho con i titolari, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Roma-Lecce, ultimo ottavo di finale di Coppa Italia, in programma alle 21 all'Olimpico

Ultimo ottavo di finale della Coppa Italia, in campo all'Olimpico i padroni di casa della Roma e il Lecce. Il match, in programma alle 21, stabilirà l'avversaria dell'Inter che nella giornata di ieri ha sconfitto l'Empoli ai supplementari per 3-2. Di seguito le scelte ufficiali di Mourinho e Marco Baroni: