Coppa Italia

Coppa Italia, oggi il secondo turno eliminatorio: ecco tutte le designazioni arbitrali

Coppa Italia, oggi il secondo turno eliminatorio: ecco tutte le designazioni arbitrali

Le designazioni arbitrali di tutte le gare valide per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per il secondo turno eliminatorio della COPPA ITALIA 2020-2021 in programma mercoledì 30 settembre 2020.

CREMONESE – AREZZO h. 15.00
MANGANIELLO
PAGANESSI – SCHIRRU
IV: NICOLINI

VENEZIA – CARRARESE h. 16.00
ROS
BACCINI – LOMBARDI
IV: BORDIN

PESCARA – N. NOTARESCO h. 15.30
DI MARTINO
DI MONTE – MACADDINO
IV: CUDINI

REGGIANA – MONOPOLI h. 18.00
RAPUANO
BRESMES – ROSSI C.
IV: ARACE

COSENZA – ALESSANDRIA h. 15.00
PEZZUTO
ROBILOTTA – CIPRESSA
IV: GAROFALO

EMPOLI – RENATE h. 17.00
MARCHETTI
RASPOLLINI – ZINGARELLI
IV: CREZZINI

ASCOLI – PERUGIA h. 17.00
MASSIMI
DI GIOIA – MARCHI
IV: FELICIANI

BRESCIA – TRAPANI h. 20.00
ILLUZZI
VILLA – DELLA CROCE
IV: CALZAVARA

CITTADELLA – NOVARA h. 15.00
ABBATTISTA
AVALOS – TRINCHIERI
IV: KUMARA

REGGINA – TERAMO h. 14.00
SANTORO
VECCHI – SECHI
IV: CAVALIERE

LR VICENZA – PRO PATRIA h. 16.00
AYROLDI
AFFATATO –SCARPA
IV: LOVISION

FROSINONE – PADOVA h. 15.00
CAMPLONE
PERROTTI – FIORITO
IV: MORICONI

LECCE – FERALPISALO’ h. 18.00
ROBILOTTA
FIORE – PALERMO
IV: LONGO F.

V. ENTELLA – ALBINOLEFFE h. 16.00
GARIGLIO
ROSSI M. – MIELE
IV: GUALTIERI

PISA – JUVE STABIA h. 16.00
MARINI
COLAROSSI – SCATRAGLI
IV: GALIPO’

SPAL – BARI h. 21.00
SOZZA
TARDINO – LOMBARDO
IV: DI GRACI

PORDENONE – CASARANO h. 18.00
AMABILE
ROSSI L. – MORO
IV: ZUFFERLI

MONZA – TRIESTINA Martedì 29/09 h. 20.45
SERRA
IMPERIALE – ANNALORO
IV: PANETTELLA

SALERNITANA – SUD TIROL h. 18.00
PATERNA
MARGANI – PAGNOTTA
IV: MIELE

CHIEVO – CATANZARO h. 18.00
MERAVIGLIA
BERCIGLI – BERTI
IV: MONALDI

@Giuliia24
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#arbitri coppa Italia#Coppa Italia#secondo turno coppa italia
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