Bundesliga, Augsburg-Colonia 2-3: gli ospiti vincono e sperano ancora nella salvezza. La classifica aggiornata ⚽️ ⚽️ 23 aprile 2021 - 22:42 23 aprile

L'anticipo del venerdì sera in Bundesliga ha visto affrontarsi Augsburg e Colonia, con la compagine ospite che si è imposta per 3-2. Bundesliga, Bayern Monaco-Leverkusen: Choupo-Moting e Kimmich fanno…