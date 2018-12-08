Il Palermo pareggia al Dino Manuzzi contro il Cesena per 1-1 nel primo scontro al vertice della stagione: Mattia Bani al 55' ha risposto al vantaggio dei cesenati siglato nel corso del primo tempo da…
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Il posticipo del lunedì sera di Serie A vede pareggiare Verona e Bologna 2-2. VIDEO Serie A, tutto negli ultimi 90′: chi andrà in Champions League? I possibili scenari Una partita tra due squadre che…
Premier league, Leicester City-Newcastle Utd 2-4: tracollo delle foxes. La classifica aggiornata
Il Leicester City esce a sorpresa sconfitto dal match contro il Newcastle. Premier League, Burnley-West Ham 1-2: doppietta di Antonio e il sogno degli Hammers continua. La classifica aggiornata Una…
Premier League, Burnley-West Ham 1-2: doppietta di Antonio e il sogno degli Hammers continua. La classifica aggiornata
Il West Ham centra la vittoria fuoricasa contro il Burnley vincendo 2-1. VIDEO Premier League, Newcastle-Arsenal: successo Gunners, gli highlights Una vittoria fondamentale degli Hammers, che…
Premier League, Everton-Aston Villa 1-2: Ancelotti manca l'aggancio alla zona europa. La classifica aggiornata
L'Everton esce sconfitto dalla sfida contro l'Aston Villa. VIDEO Premier League, Brighton beffato dal Var, McGoldrick la decide: la festa dello Sheffield Una partita giocata a viso aperto da entrambe…
Liga, Real Madrid-Real Betis 0-0: Passo falso dei Blancos. Il Barça può raggiungerli. La classifica aggiornata
Il Real Madrid stecca la partita e trova soltanto un pareggio contro il Real Betis. Liga, Celta Vigo-Siviglia 3-4: il Papu Gomez decide un match pirotecnico. La classifica aggiornata Una partita…
Premier League, Sheffield-Brighton 1-0: McGoldrick regala un successo amaro. La classifica aggiornata
L'anticipo del sabato sera di Premier League si conclude con la vittoria di misura dello Sheffield sul Brighton. Premier League, Arsenal-Everton 0-1: Leno beffa i ‘gunners’, Ancelotti vede l’Europa.
Bundesliga, Augsburg-Colonia 2-3: gli ospiti vincono e sperano ancora nella salvezza. La classifica aggiornata
L'anticipo del venerdì sera in Bundesliga ha visto affrontarsi Augsburg e Colonia, con la compagine ospite che si è imposta per 3-2. Bundesliga, Bayern Monaco-Leverkusen: Choupo-Moting e Kimmich fanno…
Serie A, Cagliari-Parma 4-3: gol, divertimento e spettacolo alla Sardegna Arena. La classifica aggiornata
Il Cagliari trionfa per 4-3 contro il Parma. Serie A, Cannavaro: “I giovani talentuosi in Premier League, in Liga o al Psg. Nel futuro..” Alla Sardegna Arena una vittoria pirotecnica del Casteddu che…
Ligue 1, Lille-Montpellier 1-1: la capolista rallenta, in gol Delort e Araujo. La classifica aggiornata
L'anticipo del venerdì sera di Ligue 1 ci regala un pareggio per 1-1 tra Lille e Montpellier. VIDEO Ligue 1, PSG-Lille 0-1: Neymar espulso e i parigini ora devono inseguire. Gol e highlights Una…
Premier League, Everton-Tottenham 2-2: Kane e Sigurdsson danno spettacolo. La classifica aggiornata
Everton e Tottenham pareggiano 2-2 nell'anticipo del venerdì sera. VIDEO Premier League, le inglesi rispondono “Presente”: tra Champions ed Europa League, decennio d’oro e quell’anno buio… La squadra…
Bundesliga, Redbull Lipsia-Hoffenheim 0-0: i ragazzi di Nagelsmann non pungono. La classifica aggiornata
L'anticipo del venerdì sera ha visto Il Lipsia pareggiare 0-0 contro l'Hoffenheim. Bundesliga, focolaio Hertha Berlino: squadra in quarantena, chiesto il rinvio di 3 gare. I dettagli Un pareggio…
Liga, Celta Vigo-Siviglia 3-4: il Papu Gomez decide un match pirotecnico. La classifica aggiornata
Il posticipo del lunedì sera di Liga regala una partita spettacolare, con 7 reti segnate. VIDEO Liga, Real Madrid-Barcellona 2-1: dal tacco magico di Benzema alla punizione di Kroos. Le immagini del…
Bundesliga, Hoffenheim-Bayer Leverkusen 0-0: pareggio a reti bianche con poche emozioni. La classifica aggiornata
Il posticipo del lunedì sera tra Hoffenheim e Bayer Leverkusen si conclude col punteggio di 0-0. VIDEO Bundesliga, nuovo passo falso per il Bayern: sfiora la vittoria nel finale contro l’Union Berlino…
Serie A, 30^ giornata: Juventus e Napoli non sbagliano, Milinkovic-Savic salva la Lazio. Risultati e classifica
Il 30esimo turno di Serie A ci ha regalato tre interessanti sfide alle 15. La Juventus trova una vittoria fondamentale, che da seguito al successo contro il Napoli, riuscendo a battere per 3-1 il…
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COMMENTI: Crotone-Palermo, l’opinione dei tifosi. Scrivi qui quello che pensi su partita e giocatori
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COMMENTI: Palermo-Livorno, l’opinione dei tifosi. Scrivi qui quello che pensi su partita e giocatori
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