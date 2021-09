Serie C, Monopoli-Avellino 0-0: pareggio nel monday night. La classifica aggiornata

Il commento del big match della quarta giornata di Serie C con i risultati e la classifica aggiornata

Termina in parità il big match della quarta giornata di Serie C girone C, che vedeva sfidarsi nel monday night, Monopoli e Avellino. I padroni di casa si sono resi protagonisti di una partenza sorprendente in questa stagione e occupano in coabitazione con il Bari il primo posto in classifica, mentre gli irpini stanno vivendo un avvio di campionato complicato, che non sta permettendo ai ragazzi di Piero Braglia di competere fin da subito per la vetta della classifica. Da segnalare la buona prestazione tra le fila dell'Avellino dell'ex PalermoMamadou Kanoutè che nella prima frazione di gioco si è reso protagonista con un palo colpito.