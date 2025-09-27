Palermo, Bani risponde a Blesa: finisce 1-1 il big match di giornata contro il Cesena

Il Palermo pareggia al Dino Manuzzi contro il Cesena per 1-1 nel primo scontro al vertice della stagione: Mattia Bani al 55' ha risposto al vantaggio dei cesenati siglato nel corso del primo tempo da Blesa. Partita molto equilibrata tra due squadre che per qualche frangente di gara hanno dato l'impressione di non voler rischiare. Con questo pareggio le due compagini e il Frosinone si trovano attualmente al primo posto in classifica a quota undici punti, ma se il Modena dovesse vincere contro il Pescara, i canarini si prenderebbero la vetta solitaria.