Il Palermo pareggia al Dino Manuzzi contro il Cesena per 1-1 nel primo scontro al vertice della stagione: Mattia Bani al 55' ha risposto al vantaggio dei cesenati siglato nel corso del primo tempo da Blesa. Partita molto equilibrata tra due squadre che per qualche frangente di gara hanno dato l'impressione di non voler rischiare. Con questo pareggio le due compagini e il Frosinone si trovano attualmente al primo posto in classifica a quota undici punti, ma se il Modena dovesse vincere contro il Pescara, i canarini si prenderebbero la vetta solitaria.
IL COMMENTO
Palermo, Bani risponde a Blesa: finisce 1-1 il big match di giornata contro il Cesena
PRIMO TEMPO
La partita si apre con il Palermo che gestisce il possesso della palla. La prima occasione per i rosanero arriva al minuto sette: Palumbo scucchiaia per Pohjanpalo che calcia al volo spedendo alto sopra la traversa. Dopo qualche minuto in cui entrambe le compagini si sono studiate, al 30' Le Douaron va vicino alla rete dell'1-0 con un colpo di testa respinto in modo provvidenziale da Jonathan Klinsmann. Al 34' inaspettatamente il Cesena passa in vantaggio con Jalen Blesa che dopo un'azione collettiva batte Joronen nel primo palo. Nei restanti minuti della prima frazione il Palermo subisce il duro colpo e i romagnoli prendono il dominio del gioco. Termina 1-0 un primo tempo nel complesso equilibrato.
SECONDO TEMPO
Nel primo giro di lancette del secondo tempo il Cesena va ad un passo dalla rete del raddoppio: Ciervo vince un rimpallo e in contropiede serve Shpendi, quest'ultimo entra in area di rigore ma spedisce a lato. Il Palermo dopo il rischio, riprende il dominio del gioco, andando vicino al pareggio al 51' con Pohjanpalo che colpisce la traversa di testa dallo sviluppo di un calcio di punizione battuto da Antonio Palumbo. Due minuti più tardi, Augello crossa dalla trequarti trovando Bani che batte Klinsmann con un destro chirurgico. Nei restanti minuti entrambe le compagini non rischiano e la sfida si conclude con un pareggio.
