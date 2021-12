Coppa Italia, Venezia-Ternana 3-1: i lagunari si impongono sulla squadra di Lucarelli

Il commento al primo sedicesimo di finale di Coppa Italia che ha visto il Venezia trionfare per 3-1 contro la Ternana

Per il Venezia a segno Heymans , Crnigoj e Forte , mentre il gol per gli umbri è arrivato grazie a una perla balistica su punizione di Stefano Pettinari .

La squadra di Paolo Zanetti probabilmente galvanizzata dal punto conquistato sabato contro la Juventus ha espresso un calcio convincente regalando al poco pubblico veneziano. La Ternana invece, dopo la straordinaria cavalcata dello scorso anno che ha portato gli umbri in Serie B, ha vissuto un inizio di stagione balbettante che ha preoccupato l'ambiente. Cristiano Lucarelli è successivamente riuscito a ritrovare compattezza e sta provando a spingere i propri ragazzi verso i playoff della cadetteria. Il Venezia negli ottavi di finale se la vedrà contro l'infuocata Atalanta, mentre la Ternana potrà focalizzarsi esclusivamente sul fare bene in campionato e sognare una promozione in Serie A.