Sudtirol, Broh protagonista: sulle tracce dell’ex Palermo anche il Cittadella

Il centrocampista classe 1997 è approdato dal Palermo a titolo temporaneo al Sudtirol, a cui spetta il diritto di opzione

E' uno degli uomini copertina del Sudtirol , capolista del Girone A di Serie C . Stiamo parlando di Jeremie Broh , calciatore italo-ivoriano che ha lasciato Palermo ed il Palermo nel corso della sessione estiva di calciomercato. Reduce dalla vittoria ottenuta contro il Mantova , la squadra allenata da Ivan Javorcic ha conquistato fin qui ventiquattro punti, frutto di sette vittorie e tre pareggi. E in occasione della sfida contro il Piacenza , andata in scena lo scorso mercoledì, chi ha timbrato il cartellino è stato proprio il centrocampista classe 1997.

Dopo la stagione travagliata vissuta nel capoluogo siciliano, complice anche il fisiologico e sgradevole retaggio lasciato in dote dal Coronavirus - dunque - Broh al Sudtirol è riuscito a trovare collocazione tattica ideale e continuità di impiego. E le sue prestazioni non sono passate inosservate. Sulle tracce dell'ex Palermo vi sarebbe, infatti, il Cittadella. Proprio in occasione del match tra i biancorossi ed il Piacenza, allo Stadio "Druso" di Bolzano, ha raggiunto gli spalti il direttore generale della società veneta, Stefano Marchetti. Il club che milita in Serie B, secondo quanto riportato da "TuttoC.com", avrebbe puntato gli occhi proprio sull'ex Cosenza e Sassuolo. Un'idea che potrebbe prendere corpo in futuro.