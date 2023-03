Cittadella, Gorini: “Spiace aver perso punti ma pronti per lottare fino all’ultimo”

Il tecnico Gorini analizza il periodo del Cittadella in lotta per salvarsi in B

"Per salvarci devono arrivare i risultati, e quelli spettano a noi. La sosta di campionato ci permetterà di recuperare qualche giocatore, le energie fisiche e mentali. Ci attendono otto sfide, saranno tutte difficili e complicate: ci focalizzeremo su un obiettivo per volta, cercando di raggiungere la salvezza. La forza del Cittadella è sempre stata il gruppo, e nel gruppo si esaltano i singoli calciatori. Lo spirito di squadra e la grande voglia di aiutarsi a vicenda e non mollare mai hanno sempre caratterizzato questi colori. All’interno della rosa, poi, ci sono giocatori più o meno talentuosi, più o meno fisici, tutti servono per creare il giusto mix: sappiamo di avere tanti giocatori di qualità, l’importante è il risultato finale. A fine dicembre avrei firmato per trovarmi in questo momento del campionato con due punti sopra i playout: considerato però come avevamo cominciato il girone di ritorno, un po’ di rammarico c’è per avere perso qualcosa nel nostro cammino. Sappiamo che bisognerà lottare sino alla fine, e lo faremo".