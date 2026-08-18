Il Catania - secondo quanto riportato da TMW - avrebbe chiuso per l'arrivo di Edoardo Masciangelo. L'esterno, che ha militato nel Palermo nella seconda parte della stagione 22/23, si è svincolato dal Frosinone lo scorso 30 giugno ed è pronto per tornare - questa volta nella parte orientale - in Sicilia.

Per gli etnei, Masciangelo sarebbe un colpo di assoluta esperienza. Il classe 1996 può vantare infatti di 138 presenze in Serie B e 106 in Serie C.