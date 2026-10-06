C’è un piccolo dato sul quale il Palermo dovrà lavorare dopo la sosta: nelle ultime sei trasferte, considerando la parte finale della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale, i rosanero hanno sempre subito almeno un gol. Non si tratta di un vero campanello d’allarme, anche perché il bilancio esterno resta positivo: in questo campionato sono arrivati il successo per 3-2 ad Arezzo e il pareggio per 1-1 ad Avellino. Tuttavia, nessuna delle ultime sei gare lontano dal Barbera si è conclusa con la porta inviolata.

Il dato comprende l’1-1 contro il Frosinone, l’1-1 con la Reggiana, il 2-0 subito dal Venezia e il 3-0 incassato dal Catanzaro nei play-off della scorsa stagione, oltre alle due partite esterne del nuovo campionato. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, però, non bisogna forzare l’interpretazione di questa statistica. Inzaghi e il suo staff avranno comunque l’opportunità di intervenire sugli equilibri della squadra, cercando il giusto compromesso tra la capacità offensiva e una maggiore protezione della porta.

Il 4-2-3-1 ha dato al Palermo identità e una buona produzione offensiva, ma quando la squadra perde compattezza può concedere agli avversari la possibilità di riaprire partite che sembravano già indirizzate. E proprio dopo la sosta arriverà subito un'occasione per migliorare questo aspetto, con due trasferte consecutive contro Empoli e Mantova.

Si tratta di due impegni differenti per caratteristiche e difficoltà, ma entrambi rappresenteranno un test importante per valutare la crescita del Palermo nella gestione delle partite lontano dal Barbera. La squadra ha già dimostrato di poter vincere anche concedendo qualcosa, ma per mantenere continuità e ambizioni di vertice sarà importante riuscire a ridurre i gol subiti. Del resto, i rosanero hanno mostrato di avere le qualità per trovare la via della rete anche in trasferta: il prossimo passo, secondo il quotidiano, sarà quindi quello di concedere meno, perché una gara controllata può avere lo stesso peso di un gol in più.

Fonte: Giornale di Sicilia