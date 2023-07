Vasic: “Incredibile stare a Palermo, sogno di diventare come Tardelli. Sul ruolo…”

Il Palermo ha inserito in seno alla rosa di Eugenio Corini un centrocampista dalle prospettive importanti. Aljosa Vasic - classe 2002 - oggi in sede di conferenza stampa, direttamente dal ritiro di Ronzone, si è presentato come nuovo giocatore della compagine rosanero, targata City Football Group . Di seguito, le parole dell'ex Padova :

"Stare qui a Palermo per un giovane come me è incredibile. Appena ho sentito che il Palermo mi ha voluto ho detto subito di sì. Posso crescere e sognare in grande qui a Palermo. Cifre del mio cartellino? Sono un ragazzo che lavora in campo e che fa quello che mi chiedono. Darò tutto cercando di dimostrare in campo il mio valore. Ho avuto diversi allenatori in questi tre anni, anche questo mi ha fatto crescere. Ogni allenatore ha una visione diversa. Mandorlini mi ha paragonato a Jorginho perché l'ha avuto. Paragone con Tardelli? Sogno di diventare così forte. Mister Torrente mi ha fatto trovare continuità. Sono sempre stato un giocatore duttile, faccio sia fase difensiva che offensiva. Ho fatto diversi ruoli e ho imparato sia a difendere che ad attaccare. Lo scorso anno giocavo da mezzala e mi sono trovato molto bene. Ho iniziato da seconda punta, poi con il tempo mi hanno arretrato a centrocampo e preferisco fare questo ruolo"