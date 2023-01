Palermo, la scheda di Orihuela: linfa vitale dal City Group per la difesa di Corini

Renzo Orihuela è prossimo ad essere ufficialmente un giocatore rosanero

⚽️

di Anthony Massaro

Archiviato il girone d'andata del campionato di Serie BKT 2022-2023, concluso con il pareggio del Mario Rigamonti di Brescia, contro la formazione di Alfredo Aglietti, per il Palermo guidato da Eugenio Corini è già tempo di tornare a lavorare sul rettangolo verde per prepararsi alla seconda tranche di sfide del torneo cadetto. Attualmente i rosanero stanno svolgendo il mini ritiro in programma a Roma, presso il “Giulio Onesti”, all’Acqua Acetosa.

Parallelamente al ritiro in corso, il binomio dirigenziale composto dall'attuale direttore sportivo del club di viale del Fante Leandro Rinaudo e dal polo di riferimento dello scouting del City Football Group, Luciano Zavagno, lavora alacremente in ottica mercato per completare ed impreziosire il mosaico tattico della formazione rosanero di Eugenio Corini. Definita la cessione a titolo definitivo dell'ex capitano Andrea Accardi, approdato al Piacenza del mister Cristiano Scazzola , e l'addio di Mladen Devetak destinazione Viterbese agli ordini di coach Emanuele Pesoli , l'approdo di Manuel Peretti alla Recanatese, la priorità del club rosanero è completare il roster della retroguardia della formazione di Corini, che vede allo stato attuale in Davide Bettella, Ivan Marconi e Ionuț Nedelcearu gli unici tre interpreti nel ruolo di centrali difensivi in seno al reparto.

Il jolly difensivo classe 2001 è arrivato nel ritiro del club del capoluogo siciliano martedì 3 gennaio, aggregandosi al gruppo dopo le rituali visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club di proprietà della holding di Mansour. Dotato di grande velocità ed abilità nel gioco aereo nonostante l'altezza, l'ex Nacional eccelle nei duelli e negli uno contro uno, che l'hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei migliori prospetti difensivi di tutto il panorama calcistico uruguagio.

Nella sua parabola professionale, Orihuela ha vestito la maglia del Nacional in Primera División Profesional de Uruguay, nella stagione 2019-2020, collezionando zero presenze nel campionato di Apertura, debuttando con la formazione Tricolores nel Torneo Intermedio, in cui giocherà in cinque occasioni. Nella seconda metà stagionale, il classe 2001, disputerà sei partite impreziosite da una rete in Copa Libertadores e ben 13 apparizioni in quello di Clausura, aggiungendo al proprio bottino un ulteriore gol ed un assist. Orihuela verrà acquistato dal Montevideo City il 13 febbraio 2020 e lasciato in prestito per un ulteriore stagione al Club Nacional de Football con cui totalizzerà 2288' giocati, 32 presenze, rimediando otto cartellini gialli ed una espulsione. Nonostante la giovane età alzerà al cielo ben due trofei: il campionato uruguagio nel 2020 e la Supercopa Uruguaya nel 2021.

Nella stagione calcistica 2021-2022 l'approdo al Montevideo City, società tra le cosiddette consorelle del Palermo Fc in quanto facente parte del novero di società di proprietà del City Football Group. Per Orihuela sono 42 le presenze con la formazione celeste tra tutte le competizioni, impreziosite da 3 gol realizzati e 11 ammonizioni rimediate.