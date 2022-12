Calciomercato Palermo, Devetak in uscita: la Viterbese sull’ex Vojvodina. I dettagli

Il Palermo lavora per sfoltire l'organico a disposizione di Corini

Mediagol ⚽️️

Palermo già operoso in sede di calciomercato con il binomio dirigenziale formato dal direttore sportivo Leandro Rinaudo e dal polo manageriale di riferimento dell'area scouting del City Football Group Luciano Zavagno a lavoro per sfoltire la rosa a disposizione di Corini.

In lista di partenza Edoardo Lancini, Roberto Crivello, Massimiliano Doda e Mladen Devetak con Andrea Accardi ormai virtualmente ceduto al Piacenza (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE). Proprio il difensore serbo ex Vojvodinafa gola alla Viterbese di Massimiliano Moras, squadra militante nel Girone C di Serie C. Stando a quanto riportato dal noto operatore di mercato Gianluca Di Marzio, l'operazione potrebbe definirsi sulla base di un prestito che consentirebbe al calciatore di fare esperienza nella terza serie del calcio italiano.

Una breve parentesi quella del terzino sinistro classe 1999 in Sicilia. Arrivato nel corso della scorsa sessione estiva di calciomercato, Devetak ha collezionato sei presenze in Serie B non riuscendo a scalare le gerarchie del tecnico di Bagnolo Mella che ha individuato in Sala il terzino sinistro ad hoc per il suo Palermo.

Stantuffo di sinistra in una linea difensiva quattro, Devetak è ormai ad un passo dal raggiungere l'accordo con la Viterbese che ricopre attualmente il diciottesimo posto in classifica nel Girone C di Lega Pro con la zona salvezza che dista ben sette lunghezze.