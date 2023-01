Palermo, Bettella studia da big: l’ex Monza pedina preziosa per la difesa di Corini

Davide Bettella, prospetto performante e di qualità nel Palermo di Corini

Mediagol ⚽️

di Simone Ciappa

Qualità e prospettiva. Con l'approssimarsi della sessione invernale di calciomercato, il Palermo targato City Football Group procede spedito al fine sfoltire ed impreziosire l'organico a disposizione del tecnico Eugenio Corini. Il centrocampo risulta ad oggi il reparto più pregiato del roster rosanero, forte dell'esplosione di Claudio Gomes e le prestazioni in continuo crescendo di Jacopo Segre, che stanno regalando al coach di Bagnolo Mella dinamismo e solidità in zona nevralgica. Jeremie Broh e Samuele Damiani, il primo con più continuità ed il secondo a sprazzi, hanno dato manforte alla linea mediana, dove le prestazioni altalenanti e discontinue di Leo Stulac e Dario Saric, dovute anche a continui e durevoli infortuni, non hanno dato modo ai due tasselli arrivati nel mercato estivo di proporsi con continuità e marcato impatto.

Al netto dei nove gol realizzati da Matteo Brunori, il reparto offensivo, con ogni probabilità, sarà quello in cui il binomio dirigenziale di mercato formato dal ds Leandro Rinaudo e dal responsabile dell'area scouting del City Group, Luciano Zavagno, interverrà per regalare alternative tattiche in chiave offensiva ad Eugenio Corini e manforte in fase realizzativa al bomber italo-brasiliano. In virtù della prima metà del campionato di Serie B, il reparto arretrato appare quello che più di ogni altro necessità di maggiori interventi di restyling. Sulle corsie Ales Mateju e Marco Sala sono gli unici esterni ad oggi affidabili livello a disposizione del "Genio", in considerazione delle probabili cessioni di Mladen Devetak, Edoardo Pierozzi e Roberto Crivello. Quasi certo l'addio di Edoardo Lancini, e quello forse più doloroso, per attaccamento ai colori rosanero, di Andrea Accardi. Il palermitano del quartiere Villaggio Santa Rosalia è stato l'unico trait d'union tra l'era Zamparini ed il nuovo corso societario targato prima Mirri-Di Piazza e poi City Football Group. Ivan Marconi e Ionut Nedelcearu, utilizzati in tandem con maggior continuità nel cuore della retroguardia da Eugenio Corini, hanno dimostrato intesa, sinergia e complementarità nell'interpretazione dei rispettivi ruoli.

Ad impreziosire la batteria di centrali è arrivato Davide Bettella, tassello incastonato nel mosaico della compagine rosanero durante la sessione estiva di calciomercato. Il talentuoso centrale classe 2000, è ormai tra i baluardi del comparto arretrato. Duttilità ed intelligenza calcistica hanno consentito al centrale ex Monza di ritagliarsi un discreto spazio nel pacchetto difensivo rosanero, prima da centrale in una linea difensiva disposta a quattro, quindi svolgendo con discreta padronanza anche il ruolo di braccetto su entrambi i versanti in una retroguardia schierata a tre. Piede educato, senso della posizione, esplosività, propensione all'anticipo sul diretto avversario, abilità nel gioco aereo e discreto tempismo, Bettella spicca per sagacia tattica, prestanza atletica e vigoria in marcatura. Dopo un avvio di stagione vissuto dietro le quinte, il difensore cresciuto nelle giovanili dell'Inter ha saputo ritagliarsi lo spazio che merita nell'asse difensivo rosanero.

L'iniziale eccesso di foga in fase di marcatura sull'avversario di turno è costato al centrale nativo di Padova un doppio giallo nel ko esterno contro la Reggina, con conseguente squalifica scontata nella gara del "Barbera" contro il Genoa vinta dal Palermo per 1-o.

Le altre due ammonizioni a Bettella sono state comminate contro il Frosinone (allo "Stirpe") e nella sfida interna contro il Pisa. Progressivamente e con costanza, il classe 2000 è riuscito a guadagnarsi spazio e fiducia da parte del tecnico Eugenio Corini. Nelle ultime sei gare del girone di andata, prestazioni di livello e crescita esponenziale sotto l'aspetto fisico hanno fatto sì che il calciatore si conquistasse una maglia da titolare, spesso affiancato da Nedelcearu e Marconi o in sostituzione del centrale rumeno, come in occasione dell'ultima sfida del 2022 contro il Brescia.

Tra i prospetti più performanti e di qualità del panorama nazionale nel suo ruolo, Davide Bettella è tra i profili più interessanti tra i volti nuovi del Palermo FC targato City Football Group. Centrale difensivo dal background già significativo, nonostante la giovane età. Dopo una fase di rodaggio ed integrazione utile ad ottimizzare meccanismi, condizione fisica ed intesa con i compagni di reparto, l'ex Monza ha già lasciato intravedere doti tecniche ed atletiche di assoluto livello. Nel match casalingo contro il Venezia, l'ex Pescara aveva anche trovato la gioia del gol con un sinistro potente e preciso nel corso della ripresa, ma il check del Var ha vanificato la prodezza in virtù di una posizione di offside di Edoardo Soleri ritenuta attiva.