Palermo, bomber in… bilico: da Brunori a Soleri, il futuro è un’incognita

Dopo la promozione in Serie B del Palermo di Silvio Baldini è già tempo di programmare la prossima stagione agonistica che vedrà i rosanero nel torneo cadetto

"Una coppia in cerca di... riscatto. Non in campo, ma sul mercato. Perché Brunori e Soleri, di motivi per riscattarsi, non ne hanno più. Hanno dimostrato a Palermo di che pasta sono fatti, i due bomber che hanno contribuito a suon di gol alla scalata verso la Serie B", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che focalizza la propria attenzione sul futuro dei due attaccanti del Palermo di Silvio Baldini.

La Juventus è proprietaria del cartellino dell'italobrasiliano e sta valutando le diverse possibilità per garantire il miglior futuro possibile a Brunori. Sul centravanti ex Virtus Entella, ci sono gli occhi di diversi club di Serie A come la Salernitana e la Cremonese che sta spingendo forte nelle ultime ore in virtù degli ottimi rapporti con i bianconeri.

I 29 gol messi a segno dall'uomo promozione nell'appena conclusasi stagione agonistica spingono lo stesso club di viale del Fante nell'intavolare una trattativa che possa far restare Brunori in rosanero. Dall'altra parte, per chi invece il Palermo gode di un diritto di riscatto è Edoardo Soleri. La cifra - fissata a circa 200.000 euro col Padova - permetterebbe alla compagine siciliana di contare sul proprio bomber di scorta che ha messo a segno ben 12 gol tutti da subentrato anche nel prossimo torneo cadetto. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...