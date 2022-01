Milan, parla Boldi: “Scudetto? Rossoneri i più forti. Dybala il migliore in Serie A”

Massimo Boldi ha effettuato un vero e proprio excursus sul campionato di Serie A e sulla stagione disputata fino a questo momento dal Milan, del quale è da sempre tifoso e appassionato

Massimo Boldi , grande figura iconica della comicità italiana da sempre tifoso e appassionato del Milan , si è concesso ai microfoni di Tuttosport per un'intervista esclusiva relativa alla prima metà del campionato di Serie A . Tra le tematiche affrontate, un approfondimento sulla stagione della formazione guidata da Stefano Pioli e sulla rincorsa scudetto sull' Inter di Simone Inzaghi . Infine, boldi ha anche riservato delle parole al miele per Paulo Dybala , numero 10 della Juventus in scadenza di contratto con il club di Andrea Agnelli . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

"Il Milan è forte, gioca un buon calcio, forse il migliore, e ci sono tutti i presupposti per vincere il campionato. Sì, è vero c’è l’Inter che è davvero temibile, ma se noi mettiamo grinta sino alla fine della gara, e non perdiamo punti per ingenuità, possiamo arrivare in testa, ma dobbiamo fare ancora meglio. Il Milan è davvero la squadra più forte di questo campionato, oltre che giocare molto bene, diverte, ti appassiona, sicuramente di più dello scorso campionato. Per me, Paulo Dybala, è il più forte di tutti. Peccato che la Juve non lo molli, a noi, davanti, servirebbe come centravanti, lui può fare la prima e la seconda punta, anche come ala destra, dotato di estro e imprevedibilità".