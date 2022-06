Juventus, Szczesny: “Ronaldo? Un calciatore brillante. Non giocherò quanto Buffon…”

Wojciech Szczęsny, portiere in forza alla Juventus dal 2017, ha iniziato la propria esperienza in bianconero alle spalle dell'iconico Gianluigi Buffon , per poi sostituirlo l'anno seguente, raccogliendo l'eredità del ruolo di primo portiere. Con la maglia della Vecchia Signora, il classe 1990 in queste cinque stagioni di Serie A ha totalizzato 177 presenze, tenendo la porta inviolata in 69 occasioni. L'estremo difensore polacco, si appresta ad iniziare la sua sesta annata con i piemontesi. A proposito di questo lungo cammino condiviso con il club guidato da Massimiliano Allegri ha deciso di dire la sua ai microfoni del quotidiano polacco Przegld Sportowy, definendo anche le sorti del suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni:

"La Champions League era alla nostra portata nelle prime due stagioni, poi siamo usciti con squadre contro cui non avremmo dovuto perdere. Ma questa è la Champions. I due anni senza Scudetto in Italia? Prima o poi doveva finire... dopo 9 anni di vittorie c'è stato un ricambio generazionale dei giocatori. Cambiare costa sempre qualcosa. Credo comunque che Pirlo e Allegri abbiano fatto un ottimo lavoro arrivando alla qualificazione in Champions. "Ronaldo? Un calciatore brillante, che fa la differenza non solo sul campo. Non so se esiste qualcuno nel mondo al suo livello. Quando è arrivato però non lo vedevamo come CR7, ma come un compagno di squadra. Con lui però ho provato cose che non ho mai sentito con altri giocatori: entrando in campo con lui, prima ancora che l'arbitro fischiasse l'inizio, era come essere già in vantaggio 1-0. E' stato impressionante. Buffon? Non giocherò tanto quanto lui. Voglio restare alla Juventus fino al 2025, poi magari andrò in Spagna dove ho una casa".