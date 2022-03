Juventus, Alex Sandro ai saluti? Per sostituirlo c’è l’ex Palermo Emerson Palmieri

Cambi in vista per la fascia sinistra della Juventus. Alex Sandro è vicin all'addio, i bianconeri vorrebbero sostituirlo con Emerson

Uno dei calciatori che in questa stagione non sembra che stia rendendo al massimo nella Juventus secondo la dirigenza bianconera è Alex Sandro. La carriera del laterale sinistro classe 1991 non dovrebbe proseguire a Torino. Il contratto del brasiliano scadrà tra un anno esatto nel 2023 ma le strade sembrano dividersi.