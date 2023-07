Inter, Zenga tuona: “Lukaku-Juventus? Delusione per le sue parole. Che vada pure”

Walter Zenga , ex tecnico di Palermo e Catania nonché storico ex portiere dell' Inter da calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per commentare il sempre più probabile approdo di Romelu Lukaku alla Juventus:

“Quando l’ho conosciuto, mi era sembrato un altro: dunque delusione, forte. Per quello che aveva detto, e in un’intervista molto sentita ‘Mai alla Juve‘. E per quanto fatto da Marotta e Ausilio. Uno shock mai visto. Bastava dirlo invece di sparire. Mi metto nei loro panni: giorni e giorni di trattative con il Chelsea per scoprire che intanto Lukaku o chi per lui aveva parlato con il Milan e la Juve; per sapere dal Chelsea che c’è un’offerta della Juve. Solo tempo perso: si chiama mercato, per carità, però…. Io la penso così: quanti campioni sono passati dall’Inter, se ne sono andati, ma l’Inter è sempre andata avanti lo stesso? Che vada pure".