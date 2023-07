Mentana: “Lukaku via dall’Inter? Mi lascia indifferente, nessuno è insostituibile”

Non si spengono i riflettori sul caso Lukaku, che negli ultimi giorni sta tenendo banco in casa nerazzurra. Mentre il club avrebbe già raggiunto l'accordo per la cessione del belga al Chelsea, il calciatore e il procuratore risulterebbero irreperibili. Dietro il silenzio dell'agente e dello stesso Lukaku potrebbe celarsi una trattativa in fase avanzata con la Juventus. Direttamente dal proprio profilo "Facebook", Enrico Mentana, giornalista tifosissimo dell'Inter, ha analizzato la situazione soffermandosi sull'ormai quasi certo divorzio tra l'attaccante e il club meneghino.