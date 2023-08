Intervista ai microfoni di Cremona1 per il direttore sportivo grigiorosso, Simone Giacchetta. Il dirigente ha fatto il punto sul calciomercato della Cremonese, a pochi giorni dal match d'esordio in Serie B contro il Catanzaro terminato con un pareggio a reti bianche.

“L’attacco ha creato occasioni. Secondo me abbiamo in rosa un buon pacchetto di giocatori offensivi, sia esterni sia punte centrali e abbiamo giocatore dalla grande inventiva come Vazquez. Le potenzialità per andare in porta ci sono e con il passare del tempo si svilupperà meglio il gioco.