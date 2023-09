Calciomercato Svincolati, da Nainggolan e Zaza fino al ‘Papu’ Gomez. I grandi nomi

Tra i difensori, è da poco uscito da questa fantomatica squadra, Sergio Ramos , tornato al Siviglia . Shkodran Mustafi , passato in Italia dalla Sampdoria tra il 2012 ed il 2014, ha giocato con la Germania e in diversi club importanti, tra i quali, anche l' Arsenal . Oggi, invece, si trova svincolato con trentuno anni suonati. Seguito in passato dal Frosinone , è rimasto in attesa di una grande chiamata dopo l'esperienza all' Olympiacos . Completano la retroguardia, Jerome Boateng , Luiz Gustavo e Nico Schulz .

A centrocampo la carne al fuoco, c'è e non con poca qualità. Si parte dai navigati Lucas Biglia e Romulo, per passare da gente che ancora incidere come Radja Nainggolan, reduce dalla retrocessione in C con la SPAL. L'ex talento di Lille e Paris Saint Germain, Hatem Ben Arfa è ancora senza squadra. El Kaddouri, dopo aver mancato il trasferimento all'Ascoli, prosegue il suo percorso da giocatore privo di contratto. Occhio agli italiani: Roberto Soriano e Marco Benassi, anche in una squadra che punta a salvarsi in Serie A, possono rivelarsi utili, dopo tanti anni di esperienza. Roberto Pereyra è sempre più vicino al ritorno a zero all'Udinese. All'estero ci sono: Xeka, Jesse Lingard, Oussama Idrissi e Gbamin, ex Everton. Senza dimenticare gli esperti centrocampisti centrali: M'Vila e Guilavogui. La copertina però è del Papu Gomez, fresco di separazione con il Siviglia, campione del mondo con l'Argentina in Qatar, in Italia direbbe a gran voce, ancora la sua.