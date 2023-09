Calciomercato Udinese, vicino il Pereyra bis: superate Sampdoria, Besiktas e Santos

L'Udinese, dopo un inizio difficile in campionato con appena due punti conquistati in tre partite e dopo la dolorosa cessione di Beto all'Everton, vuole rinforzare il roster offensivo del mosaico messo a disposizione del tecnico Sottil. Secondo Tuttomercatoweb, il club friulano è vicino a riprendere Roberto Pereyra, svincolatosi proprio dal club bianconero lo scorso giugno. Il calciatore, che ha ricevuto numerose offerte soprattutto da Besiktas, Santos e in Serie B dall'ambiziosa Sampdoria vogliosa di risalire nel massimo campionato, ha dato però precedenza alla società del patron Pozzo e sembra vicina la firma che dovrebbe avvenire nella giornata di lunedì con il fantasista che sin da subito si metterebbe a disposizione del tecnico in vista dei prossimi impegni in campionato. Il Tucu non ha mai lasciato la città e si allena con il Donatello Calcio, club friulano di Seconda Categoria che ha come presidente Antonio Di Natale. Adesso per il jolly argentino una nuova avventura in bianconero con la voglia di incidere per far guadagnare ai suoi punti importanti per consolidare la categoria e per provare a stupire tutti.