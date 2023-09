Italia, ancora la Macedonia! Chiusa l’era Mancini: quesiti e la mission di Spalletti

Una conferenza stampa di puro calcio che si mescola ai valori della vita. Luciano Spalletti pochi giorni addietro si è presentato all'Italia ed al mondo, come nuovo commissario tecnico della Nazionale azzurra, selezionato dal presidente Gabriele Gravina, dopo le improvvise dimissioni di Roberto Mancini, nuovo allenatore dell'Arabia Saudita. Oggi, nove settembre il debutto sul campo della Macedonia. Il match sarà valido per la quinta giornata del girone C di qualificazioni agli Europei 2024. Manifestazione sportiva - che si giocherà quest'estate in Germania - di cui gli azzurri sono campioni in carica.