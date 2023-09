Lettonia-Italia U21, 0-0: Nunziata parte con un pari. Prati gioca 90′ e Desplanches imbattuto

Si conclude con un avaro 0-0 questo esordio degli Azzurrini di Nunziata contro la Lettonia. Grandissimo potenziale che, però, le manovre non hanno tradotto in una rete che avrebbe garantito il giusto approccio e avvio nel nuovo percorso intrapreso.

-PRIMO TEMPO : circolazione della sfera lenta e spesso approssimativa in sede di dosaggio, la compagine di Nunziata ha fatto fatica a trovare interspazi e profondità nella fitta tela disposta da Basovs in fase di non possesso. Vani i tentativi dalla distanza di Casadei e Bove , le uniche vere occasioni sono state quella capitata per Oristanio (che al 27' ha però sprecato calciando addosso al portiere in uscita) e Nasti (colpo di testa troppo centrale al 36').

-SECONDO TEMPO: unico squillo dei padroni di casa al 55' con Vapne. Seppur denotando una generosa supremazia territoriale gli azzurrini non hanno impensierito più di tanto i lettoni nei secondi quarantacinque minuti. Col trascorrere del tempo crescevano densità ed attenzione in fase di non possesso da entrambe le parti. Nonostante qualche potenziale sussulto, e gli ingressi di Colombo, Esposito e Ndour, fatica e scarsa lucidità prendevano comprensibilmente il sopravvento ed il triplice fischio ratificava la divisione della posta. Da segnale esclusivamente le occasioni di Casadei e Ndour. 90' per il nuovo acquisto del Cagliari Prati e zero patemi per il portiere del Palermo, Sebastiano Desplanches.