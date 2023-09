Sta per arrivare l'esordio in Nazionale Under-21 di Sebastiano Desplanches. Il portiere del Palermo, approdato alla corte di Eugenio Corini nel corso della sessione estiva di calciomercato dal Vicenza, è stato convocato per la prima volta in Under 21. La compagine di Carmine Nunziata scenderà in campo alle 16:00 contro la Lettonia nel match valevole per la qualificazione al Campionato Europeo 2025 in Slovacchia. (Questa la preview)