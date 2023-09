Lettonia-Italia U21, probabili formazioni: esordio da titolare per Desplanches. In tv…

Sono tre i calciatori rosanero attualmente impegnati con le rispettive Nazionali . E nella giornata di oggi, il probabile esordio da titolare per Sebastiano Desplanches con gli Azzurrini. Il portiere del Palermo , approdato alla corte di Eugenio Corini nel corso della sessione estiva di calciomercato dal Vicenza , è stato convocato per la prima volta in Under 21 .

Protagonista e Guanto d'Oro negli ultimi Mondiali Under 20 in Argentina, il classe 2003 è stato chiamato in causa dal neo CT Carmine Nunziata, allenatore che conosce molto bene il giovane estremo difensore, che ancora non ha esordito con la maglia del Palermo in gare ufficiali. Questo pomeriggio, però, difenderà dal primo minuto i pali contro la Lettonia. Alle ore 16:00, allo stadio Slokas di Jurmala, l'Italia Under 21 affronterà - infatti - i pari età allenati dal commissario tecnico Basovs nel match valevole per la qualificazione al Campionato Europeo 2025 in Slovacchia.