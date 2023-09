Friburgo, Sallai dice no: l’ex Palermo ha rifiutato l’Arabia. La Roma di Mourinho…

I campionati europei per questo weekend rimarranno fermi per le nazionali. Proprio ieri la Serbia di Dusan Vlahovic, ha perso in rimonta contro l'Ungheria guidata da Marco Rossi. Tra le fila dei magiari c'è anche una vecchia conoscenza del Palermo, ovvero Roland Sallai, fantasista di proprietà del Friburgo, che ieri con la sua qualità si è reso protagonista di una prestazione importante che ha portato al successo i suoi, realizzando anche l'assist per il gol del momentaneo pareggio. Proprio il jolly offensivo è stato cercato nell'ultima sessione estiva di calciomercato dalle sirene arabe. Da tempo infatti l’asso del Friburgo e capocannoniere della nazionale magiara è finito nei radar dell’Al-Ettifaq, con Steven Gerrard (oggi allenatore del club arabo) che ne ha individuato il giusto rinforzo per elevare il tasso tecnico della sua squadra capace fin qui di mettere a segno i colpi Wijnaldum, Jordan Henderson, Moussa Dembele e Demarai Gray. L’ex Palermo però, rispetto a un’offerta milionaria proveniente da Dammam, ha preferito la prospettiva di continuare a giocare e misurarsi in un campionato sicuramente di maggior livello come la Bundesliga e in una competizione di prestigio come l'Europa League. La società araba non è stata l'unica ad attenzionare il classe 1997, infatti anche la Roma di Josè Mourinho ha mostrato interesse per il calciatore. La scadenza del contratto è prevista per giugno 2025 e il giocatore la prossima estate rischierà di diventare ancora più appetibile per tutte le società che vogliono innalzare il livello tecnico della squadra.