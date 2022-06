Calciomercato Serie B, regolamento, liste e “bandiere”: Palermo e City Group…

Ecco norme e regolamentazioni che scandiscono il mercato dei club di Serie B

Mediagol ⚽️

di Luca Silvestri

In attesa dell'insediamento ufficiale del City Football Group, il Palermo studia le prossime mosse sul fronte calciomercato in relazione all'attuale regolamentazione vigente in Serie B. Seppur non ancora formalizzata, la permanenza del direttore sportivo Renzo Castagnini è ormai quasi una certezza e va a tracciare una linea di piena continuità progettuale con la stagione trionfale appena terminata. Questo aspetto costituisce una premessa definita nelle idee dell'holding dello sceicco Mansur, che manterrà saldo - anche grazie all'apporto del presidente Dario Mirri - il posto del Ds ex Salernitana e Brescia al fianco del tecnico protagonista della promozione nel campionato cadetto, Silvio Baldini.

L'organico del Palermo che verrà dovrà essere obbligatoriamente assemblato sulla base di norme procedurali istituite di concerto da FIFA e FIGC, che regolano la campagna trasferimenti nel torneo di Serie B e il tesseramento dei calciatori nei club. Tre le liste (A,B,C) che suddividono sulla base di criteri ben precisi gli elementi all'interno delle rose delle singole squadre .

LA LISTA OVER E LE 'BANDIERE'

La normativa vigente del regolamento della Lega B fissa a diciotto il numero massimo di giocatori Over 23 presenti all'interno della rosa. Si tratta della Lista A che, nel regolamento, rappresenta un vincolo fermo anche e soprattutto nella gestione dei calciatori già presenti in organico, così come dei nuovi acquisti che un club può effettuare. Non fanno parte della Lista A - per un massimo di due elementi - i giocatori che, considerando anni di professionismo e percorso nel settore giovanile, siano stati tesserati per almeno quattro stagioni consecutive con lo stesso club e considerati, dunque, delle 'bandiere'. Questi elementi fanno parte della Lista C del regolamento, nella quale sono inclusi anche calciatori che in passato hanno militato per quattro o più stagioni agonistiche nella società in questione e che poi hanno cambiato squadra.

UNDER

La Lista B è invece quella dedicata ai calciatori Under 23, che non presenta alcuna limitazione in quanto a numero di elementi all'interno dell'organico. Dalla stagione 2022/23 fanno parte di questa categoria di giocatori tutti i tesserati nati dopo il primo gennaio del 1999.

GIOCATORI IN PRESTITO

L'entrata in vigore del regolamento FIFA relativo ai prestiti era previsto per luglio 2020, ma l'attuazione delle nuove regole è stata tuttavia posticipata a causa dell'emergenza sanitaria. I nuovi paletti impongono che, a partire dal primo luglio 2022, ogni singolo club potrà cedere e tesserare con la formula del prestito un massimo di otto calciatori. Questa normativa sarà valida fino al 30 giugno 2023, termine a partire dal quale i prestiti diminuiranno a sette giocatori professionisti, fino ad arrivare al mese di luglio del 2024 in cui questo onere si fisserà ad un massimo di sei elementi per organico.

VINCOLO EXTRACOMUNITARI

Il vincolo assoluto del regolamento è rappresentato dai calciatori extracomunitari. Ai club di Serie B non è consentito, infatti, tesserare giocatori stranieri provenienti da altri campionati, a meno che essi non siano in possesso di un passaporto comunitario. Inclusi, in tal senso, i giocatori di nazionalità inglese che, per effetto della Brexit, sono considerati a tutti gli effetti extracomunitari. Aspetto di cui il management del nuovo club rosanero dovrà chiaramente tenere conto nel caso in cui volesse potenziare l'organico con alcuni profili proveniente dagli altri club appartenenti alla galassia City Football Group.