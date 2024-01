Calciomercato Palermo, inserimento per Caso del Frosinone: sfida alla Cremonese

La sfida contro il Cittadella rappresentava un importante bivio playoff per la squadra di Corini, uscita sconfitta per 2-0 dal Tombolato contro Cittadella di Edoardo Gorini. Adesso la banda rosanero, demoralizzata da un ritorno in campo nefasto, riceverà nel turno successivo al Barbera un'altra diretta concorrente, ovvero il Modena di PaoloBianco. Per quanto concerne il calciomercato, almeno tre rinforzi di livello per colmare il gap con le prime della classe. L'intento dei siciliani è piuttosto chiaro in questa sessione invernale ed il binomio composto da Rinaudo e Bigon, di concerto con una capillare e qualificata rete di scouting, è al lavoro da mesi per individuare i profili più funzionali alla causa. Da pochissimi minuti è uscita un importante indiscrezione di calciomercato, firmata Gianluca Di Marzio, che indica la società targata City Football Group come una delle principali pretendenti alle prestazioni sportive di GiuseppeCaso, attaccante in forza al Frosinone in Serie A.