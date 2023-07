Calciomercato Palermo, Gds: “Damiani-Vicenza, piste Corrado e Rivas. Soleri…”

Il futuro di Andrea Silipo sta diventando un vero e proprio rebus! Il classe 2001 dopo aver rifiutato la Pro Vercelli, è rimasto (al momento) senza una possibile destinazione concreta!

"Il provvedimento della FIGC relativo ai giocatori inglesi e svizzeri potrebbe stimolare l’asse tra Palermo e Manchester City relativo agli Under 23 ed alla possibilità di qualche giovane under in direzione Palermo. La prossima settimana potrebbero essere determinante per qualche operazione in sinergia con il City Group", sottolinea il noto quotidiano.

Per il ruolo di terzino sinistro, il preferito resta sempre Niccolò Corrado, già rosanero nella stagione targata Boscaglia-Filippi ed oggi di proprietà della Ternana. Folta concorrenza in Serie A e un futuro anche legato alla volontà dell'Inter di esercitare il diritto di recompra sul suo cartellino. Come esterno d'attacco da innestare nel tridente, il nome di Rigoberto Rivas è sempre in cima ai pensieri di management ed area tecnica, c'è il gradimento del calciatore ma bisognerà attendere l'evoluzione del complesso iter della Reggina, tra giustizia sportiva e ordinaria, prima di imprimere un'eventuale accelerazione all'affare.

Andrea La Mantia, attaccante molto forte fisicamente, abile nel gioco aereo e capace di partecipare alla costruzione dell'azione nella manovra corale. Il suo cartellino è attualmente di proprietà della SPAL ed ha totalizzato cinque reti e due assist in trentaquattro presenze, nello scorso campionato di Serie B, culminato con la retrocessione della società del patron Tacopina. Mister 56 reti in cadetteria (in carriera) siglati con le maglie di Pro Vercelli, Virtus Entella, Lecce, ed Empoli è al momento solo un ipotesi della società siciliana. Una trattativa che potrebbe essere avviata solo in caso di partenza di Soleri che tuttavia non ha ricevuto offerte concrete ne i B e nemmeno in C. Il popolo rosanero ne chiede la riconferma così come per Valente.