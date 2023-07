MANCHESTER CITY, LANCIATO IL THIRD KIT 2023/24 A TOKYO CON PUMA

PUMA e il Manchester City presentano oggi l'elettrizzante Third kit progettato per incarnare la vita pulsante e il dinamismo della città di Manchester. Il nuovo kit è stato lanciato in esclusiva a Tokyo, in Giappone, nell'ambito della pre-season...

"Puma e il Manchester City presentano oggi l'elettrizzante Third kit progettato per incarnare la vita pulsante e il dinamismo della città di Manchester. Il nuovo kit è stato lanciato in esclusiva a Tokyo, in Giappone, nell'ambito del pre-season tour del City. Il design della maglia è caratterizzato da un pattern electric spark che si fonde con le versioni neon pink dello stemma del club e dei loghi dei partner. La nuova maglia Authentic è dotata di una tecnologia all'avanguardia che garantisce prestazioni e comfort ottimali in campo. Realizzato con il tessuto ULTRAWEAVE, il kit vanta un design strutturato ed elasticizzato in 4 direzioni che riduce il peso e l'attrito, consentendo ai giocatori di muoversi liberamente e comodamente. La tecnologia dryCELL integrata nel tessuto è progettata per mantenere sempre asciutto. Anche la versione Replica è dotata di tecnologia DryCELL per la massima traspirazione, per mantenere il giocatore asciutto e comodo per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall'ora, dal campo o dal luogo. Entrambe le maglie sono realizzate con materiali riciclati al 100%, esclusi i bordi e le decorazioni, come passo verso un futuro migliore."