Calciomercato Palermo, dietrofront Silipo: no alla Pro Vercelli, retroscena e dettagli

Il calciomercato è un contesto dagli equilibri labili e scenari mutevoli. Evoluzione frenetica e vertiginosa di fatti e accadimenti. Svolte inattese, virate sorprendenti, ribaltoni sul ciglio del traguardo. Finché l'accordo non è sancito, con l'apposizione delle firme, l'evidenza del classico nero su bianco, sussiste un perenne margine di imprevedibilità. Il futuro di Andrea Silipo sta diventando un vero e proprio rebus. Con il classe 2001, scuola Roma, legato al Palermo da un contratto in scadenza a giugno 2024, che pare non riesca a prendere una decisione consapevole ed incontrovertibile su quale sentiero imboccare per dare una svolta al suo percorso professionale.

Dopo i sondaggi di Avellino e Pescara, quattro i club di Lega Pro che erano concretamente interessati al gioiellino scuola Roma: Gubbio, Audace Cerignola, Turris e Monterosi. Nelle ultime ore, l'inserimento prepotente della Pro Vercelli che aveva di fatto sbaragliato la concorrenza. Il Palermo aveva virtualmente definito la cessione a titolo definitivo del classe 2001 al club che milita del campionato di Serie C, Girone A, inserendo nell'operazione una percentuale di cui beneficiare in caso di eventuale futura rivendita del cartellino del calciatore. Idem club piemontese ed entourage del fantasista romano, che avevano già definito un'intesa sulla base di un contratto triennale avrebbe legato Silipo alla squadra allenata dall'ex rosanero Andrea Dossena, fino al 30 giugno 2026. Accordo integrato da una serie di bonus legati a presenze e gol. Quando era in atto il rituale scambio di documenti tra le parti, con il classe 2001 che avrebbe, come da programma, dovuto aggregarsi ai nuovi compagni nel ritiro estivo di Druogno, in Val Vigezzo, nella giornata di domani, è arrivato il clamoroso colpo di scena. Il ragazzo ha avuto un ripensamento, comunicando perentoriamente il suo dietrofront e rifiutando di fatto il trasferimento alla Pro Vercelli, con comprensibile stupore, disagio ed imbarazzo di tutte le parti in causa, in primis entourage del classe 2001 e dirigenza rosanero. Il futuro di Andrea Silipo resta un'incognita, non proprio le premesse ideali per quella che dovrebbe costituire una stagione decisiva per dare impulso e sostanza ad una carriera fin qui mai decollata.