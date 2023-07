Calciomercato Palermo, svolta Silipo: è ad un passo dalla Pro Vercelli. I dettagli

Nuova avventura in Serie C per Andrea Silipo. Successi e bagliori nella cantera giallorossa, lo scudetto con l'Under 17 guidata da Francesco Baldini, la doppietta in finale contro l'Atalanta e gli orizzonti radiosi che parevano schiudersi in prospettiva. L'approdo a Palermo nel gennaio 2020, le due promozioni in tre anni con la cavalcata rosanero entusiasmante nei playoff di Lega Pro e Silvio Baldini in panchina. Sprazzi di talento puro, ma intermittenti, dissolti in una certa anarchia tattica, scarsa continuità di impiego e rendimento sul rettangolo verde. Discreta la scorsa stagione in Lega Pro con la maglia della Juve Stabia: trenta presenze, poche da titolare, con cinque gol e tre assist. Con la giusta ferocia agonistica ed applicazione mentale, un ragazzo con il suo pregiato bagaglio tecnico deve e può fare di più.