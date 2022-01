Calciomercato Lazio, tentativo per l’ex Palermo Lucca: il Pisa dice no

Tentativo della dirigenza della Lazio per Lorenzo Lucca, il Pisa ha fatto sapere di non aver nessuna intenzione di lasciare partire il centravanti ex Palermo

La Lazio di Maurizio Sarri tenta in extremis il colpo Lorenzo Lucca dal Pisa. Dopo l'interessa registrato nelle ultime ore dal Sassuolo, anche la dirigenza biancoceleste ha messo gli occhi sul centravanti ex Palermo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Pisa, proprietaria del cartellino del calciatore piemontese, ha fatto sapere di non aver intenzione di lasciar partire l'ex rosanero. L'ipotesi della società capitolina consisteva in un prestito con diritto di riscatto ma al momento non c'è nessuna trattativa in corso tra le parti, il club toscano ha nettamente rifiutato la proposta.