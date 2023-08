Calciomercato Cagliari, l’ex Palermo Goldaniga nel mirino di due club di Serie B

Potrebbe essere giunta al capolinea l'avventura di Edoardo Goldaniga con la maglia del Cagliari. Dopo la stagione importante vissuta in Sardegna, che si è conclusa di recente con la promozione in Serie A conquistata dalla squadra di Ranieri dopo aver battuto il Bari al "San Nicola" in occasione della doppia finale playoff, il difensore classe 1993 potrebbe proseguire la sua carriera altrove. Ancora in Serie B.