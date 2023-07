Calciomercato Cagliari, sogno Yerry Mina per la difesa: Palomino l’alternativa

Si infiamma il calciomercato del Cagliari di Ranieri. L’obiettivo della dirigenza isolana è quella di assicurare al tecnico un difensore top per cercare di assicurarsi una salvezza più tranquilla possibile in Serie A

Cercasi solidità, esperienza e leadership per accrescere l'affidabilità del reparto difensivo. Il Cagliari vuole colmare le lacune in seno alla sua retroguardia per puntare dritto alla salvezza in Serie A. Molti dei protagonisti della vittoria del campionato di Serie B lasceranno presto la società rossoblù e la rosa di Ranieri perdere necessità di rinforzi importanti. Ragion per cui, il management del club targato Giulini si sta concentrando principalmente sul reperimento di elementi che alzino sensibilmente il livello nel reparto in sede di calciomercato.