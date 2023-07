Cagliari, Shomurodov: “Trovare Ranieri è straordinario. Qui per ritrovare lo smalto”

Dopo l'esperienza allo Spezia in Serie A , Eldor Shomurodov vestirà la maglia del Cagliari nella prossima stagione. Il club rossoblu, neopromosso, ha puntato sull'attaccante uzbeko per rinforzare il reparto offensivo. L'attaccante arriva dalla Roma con la formula del del prestito con diritto di riscatto a circa 9 milioni (nonché il pagamento del 50% dell'ingaggio, ndr). Ecco le prime parole di Shomurodov in conferenza stampa:

"Sono molto felice di essere qui, sto conoscendo piano piano il gruppo e i ragazzi mi stanno aiutando molto. Trovare Ranieri, un mister di questo profilo, è straordinario, non ha bisogno di presentazioni e ovviamente l'ho seguito negli anni in cui ha scritto pagine importantissime della storia del calcio, l'ultima quella qui in rossoblù. Sono convinto che possa aiutarmi tanto per ritrovare lo smalto di Genova, grazie alla sua serenità e competenza"