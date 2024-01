Calciomercato Cagliari, obiettivo Verde: accordo con Daniele e opzione contropartite

Daniele Verde è il primo obiettivo del Cagliari per l'attacco. Secondo quanto riportato da Centotrentuno.com, ila società vorrebbe inserire l'attaccante classe '96 dello Spezia, nel roster offensivo di Claudio Ranieri il prima possibile. I due club stanno lavorando per trovare la giusta contropartita tecnica, che permetterebbe ai rossoblù di chiudere la trattativa quasi a zero. L'affare è in dirittura d'arrivo e potrebbe essere concluso già nelle prossime ore. Verde, che ha già un accordo di massima con il Cagliari, potrebbe essere già a disposizione di Ranieri per la gara in casa del Frosinone, in programma tra due weekend. Lo Spezia potrebbe essere anche interessato a Gaston Pereiro, centrocampista offensivo rientrato in Sardegna. L'uruguaiano ha messo in stand-by il passaggio alla Ternana, che era in dirittura d'arrivo, e sta ancora decidendo valutare o meno la sfida in cadetteria. Il Cagliari - oltre all'ex PSV - potrebbe proporre allo Spezia due giocatori in cambio di Verde: Edoardo Capradossi e Federico Obert. Capradossi è un difensore centrale che può giocare anche come terzino destro, come Obert. Lo Spezia sta valutando le proposte del Cagliari e non è da escludere che possa accettare una delle due.