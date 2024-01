Barzagli: “Dal Palermo al Wolfsburg, Lippi non voleva. 15 milioni a Zamparini…”

"Ho giocato nel Palermo e sono stati pure lì anni bellissimi, in cui mi sono e ci siamo divertiti moltissimo". Così Andrea Barzagli , in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di "Radio Serie A" nel corso del format di Alessandro Alciato "Storie di Serie A". Diversi i temi trattati dall'ex difensore fra le altre di Palermo e Juventus : dai suoi trascorsi in Sicilia, con il centrale che ha lasciato Palermo ed il Palermo nel 2008 direzione Wolfsburg , al trasferimento in quel di Torino per 300 mila euro. Ma non solo...

LIPPI E QUELLA SCELTA -"Se è vero che quando andai dal Palermo al Wolfsburg Lippi mi chiamò per dirmi 'Ma cosa stai facendo'? Si, è vero. Non era assolutamente d’accordo con la mia scelta, voleva che andassi alla Fiorentina e restassi quindi in Italia. E mi disse che non mi avrebbe più convocato. Ed effettivamente, pur vincendo il Campionato tedesco, non mi chiamò più in Nazionale. E a distanza di anni mi disse che si sbagliò, ma succede... Fa parte del calcio. Io poi da lì dopo quattro anni tornai in Nazionale e feci altre bellissime esperienze in azzurro. Rabbia in quei momenti in cui facevo bene col club ma non arrivava la chiamata della Nazionale? Si, chiaro che ci poteva essere rabbia, ma alla base c'era un grande rispetto per Lippi, non solo per l’allenatore ma anche per l’uomo. E un po' mi aveva fatto pensare quella sua decisione, ma ormai la scelta era fatta e ho proseguito il mio percorso", le sue parole.