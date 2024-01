Gazzetta dello Sport: “Lecce-Pierotti, profumo di intesa. C’è anche il Palermo”

Le ultime sul futuro del giovane esterno offensivo argentino del Colon, pronto ad approdare in Italia.

Futuro in Italia per Santiago Pierotti? Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", il giovane esterno offensivo argentino potrebbe approdare al Lecce già nel corso della sessione invernale di calciomercato. "C’è profumo di intesa tra il Lecce e Santiago Pierotti. Ciò potrebbe rappresentare l’arma vincente per 'stanare' il Colon e portare così in Salento il ventiduenne esterno offensivo argentino, che va in scadenza di contratto il 31 dicembre 2024", si legge.

La scorsa estate, il presidente Victor Godano ha rispedito al mittente l'offerta del Villarreal (2 milioni e 700 mila euro). Nello stesso periodo, il calciatore era finito nel mirino di diversi club italiani come Lazio, Napoli e Torino. Tuttavia, lo status di extra-comunitario ha frenato il suo trasferimento in Serie A. A settembre, lo stesso Pierotti ha ottenuto il passaporto italiano. Dunque, "il suo sbarco nel calcio italiano è molto probabile". D'altra parte, il Colon - dopo la retrocessione in seconda divisione - avrebbe delle difficoltà economiche. Ed il calciatore "vuol approdare in Italia". E "lo stesso presidente del club ha rivelato che il procuratore del calciatore ha ricevuto gli interessamenti di Lecce e Palermo. Così la società attende le proposte", prosegue la Rosea.

Tuttavia, il Lecce non avrebbe ancora formulato una vera e propria offerta al Colon. Il club salentino, però, "può contare sull’alto gradimento della destinazione in Salento da parte di Pierotti, desideroso di presentarsi in Serie A. E la squadra di D’Aversa cerca di aggiungere un esterno che rispecchia l’identikit del 2001 sudamericano", conclude il noto quotidiano.

